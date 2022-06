10 außergewöhnliche Nachttischlampen

Eine Nachttischlampe gehört in jedes Schlafzimmer – darüber lässt sich wohl kaum streiten. Aber da hört der Konsens auch schon wieder auf, denn wie die perfekte Nachttischlampe auszusehen hat und welchen Zweck sie genau erfüllen soll, steht auf einem ganz anderen Blatt. So viele verschiedene Wohntypen und Einrichtungsstile es gibt, so unterschiedlich sind auch unsere Schlafgewohnheiten und die Ansprüche an die Beleuchtung. Schön hell oder lieber gedämpftes Licht? Ein Eyecatcher auf dem Nachttisch, der alle Blicke auf sich zieht, oder lieber puristische Eleganz? Keine Frage: Die Geschmäcker sind verschieden. Deshalb haben wir euch heute zehn ganz unterschiedliche Nachttischlampen mitgebracht, die aber alle das ganz besondere Etwas haben und jedes Schlafzimmer auf ihre ganz eigene Weise aufwerten.