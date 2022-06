Das Haus mit dem abgefahrensten Flur aller Zeiten

Hier ein Blick in den angrenzenden Koch- und Essbereich. Er verfügt über eine gemütliche Sitzecke, in der sechs Personen bequem Platz finden sowie über jede Menge Stauraum in Regalen und Oberschränken und eine moderne, funktionelle Ausstattung mit Spüle, Herd, Kühlschrank und anderen Elektrogeräten. Durch zwei kleine Fenster gelangt ausreichend Tageslicht in den schmalen, langgezogenen Bereich neben dem Basketball Court.