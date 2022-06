Ausgefallene Häuser, bei denen Wünsche wahr werden

Wunsch der Bauherren dieses Bungalows war es, auf wohngesunde und nachhaltige Baustoffe zu setzen. Dem kam das Architekturbüro Barth gerne nach und realisierte ein Haus in Holzständerbauweise mit Einblasdämmung. Die Wände sind innen mit Lehm verputzt, der von Schilfrohrmatten getragen wird, so entstand ein natürliches und angenehm gesundes Raumklima. Das Haus besteht aus zwei gegeneinander verschobenen Baukörpern und passt sich dank der Holzlattenverkleidung perfekt in seine natürliche Umgebung ein.