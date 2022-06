Modernes Familiennest im Neu-England-Look

Bezahlbar, wohnlich und modern – so wünschen sich die meisten Familien heutzutage ihr Eigenheim. Mit diesen Ansprüchen im Hinterkopf hat das Bauunternehmen SchwörerHaus ein Einfamilienhaus entwickelt, in dem sich jeder sofort wohlfühlt. Es bietet jede Menge Platz, großzügige, lichtdurchflutete Räume, viel Komfort und modernes Design, passt in jedes Budget und wird in verschiedenen Grundrissvarianten angeboten, um noch mehr individuellen Vorstellungen gerecht zu werden. Wir haben uns das Musterhaus in Fellbach bei Stuttgart mal genauer angesehen und nehmen euch mit auf einen Rundgang durch dieses schicke Zuhause.