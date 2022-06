Kontrast der Stile – Landhaus mit modernem Kern

Das Schlafzimmer im Dachgeschoss ist eine Oase in Weiß mit minimalistischen Möbeln, klaren Linien und eleganten Deckenspots. Die leichte Schräge sorgt für Gemütlichkeit. Hauptakteur ist das massive Bauernbett in dunklem Holz, was den Stil der Fassade widerspiegelt. In reizvollem Kontrast dazu steht der prunkvolle Sessel in Pink. Das Fenster gibt den Blick in den Garten frei.