Schöne Lampen, die deinen Flur zum Strahlen bringen

Ein langer Flur mit hohen Decken und weißen Wänden eignet sich bestens, um bei der Beleuchtung gestalterisch kreativ zu werden und diese in den Mittelpunkt zu rücken. In diesem Beispiel wurde auf ein in aus einer Bahn und in sich geformtes Modell zurückgegriffen. Der seichte Holzton sowie die Maserungen kreieren einen natürlichen Look. Ergebnis ist ein harmonisch und Wärme ausstrahlender Flur.