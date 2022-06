Aus Alt mach Neu und vor allem besser!

Die Kinder sind aus dem Haus, unnötiger Wohnraum steht leer – was macht man da? Man verkleinert sich und zwar mit Stil! Ein älteres Ehepaar aus Wiesbaden fand sich in genau dieser Situation wieder und entwickelte daher zusammen mit den Neugebauer Architekten die Idee, aus ihrem Bestandsgebäude etwas Neues zu machen. Dazu sollte der Bau verkleinert, dafür maßgeschneidert und perfekt auf die Bedürfnisse und die neue Lebenssituation abgestimmt werden. Außen und innen ist im Zuge der Arbeiten eine Menge passiert. Die folgenden Aufnahmen geben spannende Einblicke in das ungewöhnliche Projekt.