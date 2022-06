8 beeindruckende Villen, die zum Staunen einladen

Zugegebenen – die wenigsten von uns können wohl behaupten in einer Villa zu wohnen oder jemals in einer wohnen zu werden. Dennoch stellen wir euch in diesem Ideenbuch 8 fantastisch mondäne Wohnanlagen vor, die unterschiedlicher nicht sein könnten, dennoch allesamt auf ihre Art und Weise für Aufsehen sorgen. Schließlich ist träumen erlaubt und sogar gewollt. Und natürlich sollt ihr euch inspirieren lassen, immerhin kann man nie genug Wohnideen bekommen. So manches Detail lässt sich davon auch umsetzen – nur eben in kleinerem Maßstab.