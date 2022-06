Allzweckwaffe Cola: 10 geniale Tricks, die du unbedingt selbst ausprobieren musst!

Auch in der Küche kann der Soft-Drink ein praktischer Helfer sein. An dieser Stelle kann man sich durch die Verwendung von Cola langwieriges Schrubben und Bürsten sparen, denn das Getränk eignet sich hervorragend zur Reinigung von Eingebranntem in unbeschichteten Töpfen und Pfannen.

Hierzu wird einfach etwas Cola in den Topf gefüllt, sodass der verkrustete Boden bedeckt ist und das Ganze einige Zeit, bestenfalls über Nacht, einwirken kann. Am nächsten Morgen lässt sich der Schmutz leicht mit einem Spülschwamm entfernen. Eine weitere, schnellere Variante ist es, das Erfrischungsgetränk gleich in der verschmutzen Pfanne oder im eingebrannten Topf für einigen Minuten aufkochen zu lassen.