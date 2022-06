6 geniale Tricks, mit denen dein Zuhause immer aufgeräumt ist!

So wie eine Schiffsschleuse die Wassermassen sinnvoll aufhält, so tut es unsere Schleuse im Flur mit der Unordnung, indem sie bereits allen Dingen nach dem ersten Betreten der Wohnung ihren Platz gibt und zugleich mehr Struktur im Flur schafft. Wichtige Dinge, wie Schlüssel, Jacken, Schals und Schuhe finden hier auf dekorative Weise mit einem Handgriff ihren Platz und werden nicht mehr auf diversen Ablagen in der Wohnung verteilt. Ein weiterer sinnvoller Tipp ist es, hier ebenfalls einen kleinen Mülleimer zu integrieren. Im Alltag sammeln sich in Hand- oder Jackentaschen immer wieder allerhand unnötiger Krimskrams an, der so direkt am selben Platz entsorgt werden kann. Auf diese Weise bleiben Taschen immer gut sortiert und alles ist stets griffbereit. Zahlreiche interessante Inspirationen für eine individuell passende Flurgestaltung findet ihr in diesem Ideenbuch.