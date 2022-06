Moonjelly – Lampe oder Kunstwerk?

Die perfekte Lampe erhellt unser Zuhause nicht erst, wenn wir sie anschalten, sondern bereits im ausgeschalteten Zustand mit ihrem besonderen Design. Die Moonjelly-Leuchte von Limpalux ist so eine besondere Lampe, die zum Eyecatcher in jedem Raum wird – egal, ob angeschaltet oder ausgeknipst. Doch Moonjelly hat noch weitere ganz besondere Eigenschaften. Sie ist nämlich total natürlich und besteht zum Großteil aus einzelnen Papierlamellen, die im Kreis um die Lichtquelle herum angeordnet sind. Auf diese Weise verändert sich je nach Lichteinfall nicht nur die Farbgebung, sondern jedes Blatt schwingt beim kleinsten Luftzug sanft mit, sodass sich ein leises, beruhigendes Rauschen ergibt. Moonjelly ist also eine Lampe für alle Sinne, die übrigens in akribischer und liebevoller Handarbeit gefertigt wird.