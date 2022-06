Wunschdenken? Nein, diese Villa gibt es wirklich!

Auch die Küche hält ein sehr gelungenes Design bereit. In perfekter Abstimmung mit dem Rest des Hauses überzeugt sie durch einen ebenso modernen Stil. Schlichte, weiße Oberschränke wurden mit einer außergewöhnlichen schwarz-glänzenden Arbeitsplatte aus Marmor kombiniert. Das Holz ist hier ebenso präsent wie im Wohnzimmer und passt dabei nicht nur ideal zum Boden, sondern sorgt auch für eine warme Umgebung. Die mittig platzierte Insel darf in einer modernen Küche natürlich nicht fehlen. Ob beim Zubereiten größerer Mahlzeiten oder für ein schnelles Frühstück am Morgen – man will sie nie wieder missen.