10 Gartenteiche, die dich zum Schwärmen bringen

Ein Gartenteich wertet euren Garten erheblich auf. Egal ob ihr euch für einen Teich mit Pflanzen und Fischen entscheidet oder ob ihr einen Schwimmteich bevorzugt, Möglichkeiten gibt es zahlreiche und für jede Gartengröße. Schaut euch unsere Inspirationen rund um Gartenteiche also im Folgenden etwas besser an. Wir zeigen euch ein paar wirklich coole Gartenreiche und wie ihr einen Gartenteich gestalten könnt. Die Teichgestaltung will gut geplant sein, aber mit unserer Hilfe wird euer Teich im Garten bald Wirklichkeit. Also, lest am besten gleich los. Wir zeigen euch auch kleine Gartenteiche Beispiele für den Fall, dass ihr nicht so viel Platz im Garten habt.

