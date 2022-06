Vorher-Nachher Häuser: 5 extreme Verwandlungen

Nach dem Eingriff durch die Experten ist das Haus nicht wiederzuerkennen! Ein moderner, kubischer Bau thront nun auf dem Grundstück. Markant ist nicht nur die Veränderung der Fassade, sondern auch die des Daches. Die Giebelwände des alten Daches wurden abgebrochen und man entschied sich für ein flach geneigtes Zeltdach. Der Wohnraum im Erdgeschoss wurde durch eine Verbindung mit dem ehemaligen Dienstbotenzimmer merklich vergrößert. In dem nach Süden ausgerichteten Garten dient nun eine großzügige, mit bunten Natursteinen ausgelegte Terrasse als idealer Aufenthaltsort im Grünen.

Das Design der Fassade ist an sich schon ein Highlight, dahinter verbirgt sich allerdings noch ein faszinierendes Geheimnis: Die dunkelblauen Flächen enthalten nämlich Einstreuungen aus Glas mit fluoreszierender Wirkung, was die Farbstreifen in der Dunkelheit zum Funkeln bringt.