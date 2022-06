Ein minimalistisches Apartment mit vielen Raffinessen

Auch im Schlafzimmer kommt die Kombination aus Holz und neutralen (Nicht-)Farben zum Einsatz. Der Boden und die Wand am Kopfende des Bettes sind in einen warmen Holzton gefasst. Das große Bett bedient sich farbtechnisch der monochromen Palette und entzückt Fans der schnörkellosen Einrichtung mit Weiß und verschiedenen Grautönen. Auf Dekoration wurde weitestgehend verzichtet, was dem Schlafzimmer einen sehr aufgeräumten Look gibt.