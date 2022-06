6 ultimative Tricks, das eigene Zuhause aufzufrischen

Mit den Jahren nagt selbst an der schönsten Inneneinrichtung der unliebsame Zahn der Zeit. Doch nicht jeder hat für den Aufwand einer kompletten Renovierung die Zeit oder auch das passende Budget, um ein altes Haus aufzufrischen.

Dennoch sollte man sich natürlich stets in seiner Behausung wohlfühlen können. Und so lohnt es sich durchaus, dem eigenen Zuhause zu etwas mehr Glanz und Frische zu verhelfen. Ein belebend wohliges Interieur ist auch zu einem günstigen Preis mit ein paar einfachen Handgriffen durchaus möglich. Wir haben euch einige interessante Tipps zusammengestellt, wie ihr eurem Heim mit wenig Aufwand ein frisches Make-Over verpassen könnt, ohne euch in horrende Unkosten zu stürzen. Denn eines sollte man bedenken, lieber regelmäßig ein wenig Zeit und Geld in das eigene Haus investieren als einmal komplett neu renovieren zu müssen.