Wow-Villa am Wasser

Vom Haus am See träumt nicht nur Peter Fox. Die Kunden unserer niederländischen Experten von Lab32 architecten erfüllten sich ihren ganz persönlichen Traum vom Zuhause am Wasser, indem sie sich eine beneidenswerte Villa auf ihr malerisches Grundstück an den Reeuwijker Seen bauen ließen. Das Ergebnis: ein Traumhaus, das die grandiose Landschaft mit ins Wohnkonzept einbezieht, drinnen und draußen verschmelzen lässt und jede Menge Platz, Komfort und Luxus bietet. Aber seht am besten selbst…