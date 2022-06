Unglaublich stilvolles Haus im Grünen

Ist es nicht toll, wenn man unverhofft über ein Haus stolpert, das so atemberaubend ist, als entstamme es einem Filmset in Los Angeles? Genau dieses Gefühl hatten wir, als wir uns in diesem wunderbaren Haus umgeschaut haben.

Das Team von Des Ewing Residential Architects hat ein wunderbares Projekt realisiert. Das maßgeschneiderte 560 Quadratmeter große Anwesen im modernen Design liegt auf einem Grundstück mit einem Umfang von nicht weniger als 12.140 Quadratmetern inmitten eines städtischen Gebiets.

Die großflächige Verglasung des Gebäudes lässt die Linien zwischen Haus und Garten verschwimmen. Die lange horizontale Form und die überhängenden flachen Dächer des Hauses passen zum offenen Gefühl, das der grüne und flache Standort vermittelt.

Einfach nur genial: jedes Zimmer wurde so geplant, dass es freie Sicht auf die atemberaubende Landschaft ermöglicht. Genug geredet. Lasst uns unseren Rundgang beginnen!