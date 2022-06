Einfamilienhaus mit eigenem Kopf

Stauraum spielt im Einfamilienhaus eine wichtige Rolle. In sämtlichen Räumen sorgen maßangefertigte Einbauschränke und -regale für einen aufgeräumten Gesamteindruck. Hier sehen wir den Flur des Obergeschosses, der die Schlafzimmer der Familie sowie die Balkons und Terrassen miteinander verbindet. Das langgezogene Regal in Schwarz und Weiß bietet jede Menge Platz für Bücher, Deko und andere Utensilien. Die Schlafzimmertüren wurden in einem leuchtenden Blau gestrichen, was auch in diesem Bereich für einen außergewöhnlichen, individuellen Look sorgt.