Sonniger Wohntraum

Aus dieser Perspektive sehen wir die Wendeltreppe, die auf die Dachterrasse führt sowie die großzügige Verglasung, die trotz der Lage auf der Nordseite so viel Tageslicht wie möglich einfängt und ins Innere lässt. Ausgenommen von den umschließenden Außenwänden des Untergeschosses wurde das Einfamilienhaus in Holzbauweise ausgeführt und innerhalb von nur fünf Tagen errichtet. Die Fassadenverkleidung besteht aus von Hand gespaltenen Alaskazedernschindeln, die dreifach deckend verarbeitet wurden. Damit greifen die Architekten die für die Region typische, aber seit Langem in Vergessenheit geratene Schindelwandverkleidung auf und setzen so traditionelle Materialien in neuem Erscheinungsbild in Szene.