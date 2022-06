Die schönsten Waschtische fürs Bad

Auf originelles Design zurückzugreifen ist nie verkehrt, setzt man somit in jedem Falle einen Akzent. So auch mit diesem Waschbecken, das man in der Art sicher noch nicht gesehen hat. Von Waschkrügen inspiriert, die einst neben dem Bett standen, verbindet dieser Waschtisch gekonnt Bad und Schlafzimmer. Filigran in der Gestaltung und formschön geschwungen, hält das originelle Möbelstück Waschbecken, Handtuchhalter, Abstellflächen und Holzbecher bereit. Aus massivem Eschenholz und hochwertigem Mineralwerkstoff gefertigt, ist dieser Waschtisch garantiert ein Highlight.