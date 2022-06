DIY : Boden erneuern leicht gemacht

Um den perfekten geraden Boden zu bekommen, bietet sich Fließestrich an. Dieser ist in seiner Konsistenz so, dass er fast von selbst fließt und eine breite, ebene Fläche bildet. Das erspart dem Heimwerker jede Menge Arbeit beim Abziehen des Estrichs mit Holzlatten und Richtscheiten. Im Gegensatz dazu kommt Trockenestrich zum Einsatz, wenn Feuchtigkeit unzulässig ist, wie häufig in Altbauten.

Schwimmender Estrich kommt weder mit dem Rohboden noch mit der Wand in Berührung. Er wird auf eine Folie über der Heizschicht, die auf dem Rohbau liegt, aufgetragen, aber erst, wenn auch die Wände mit einer Dämmschicht versehen sind. So soll keine Wärme verloren gehen.