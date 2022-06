7 Fehler, die wir immer wieder bei der Rasenpflege machen

Wer neu in der großen weiten Welt der Gartenpflege ist, macht beim Rasen viel falsch. Woher soll man aber auch wissen, wann der richtige Zeitpunkt ist, um seinen Rasen das erste Mal im Jahr zu mähen. Im Winter macht das Grün so was wie Winterschlaf, wächst wirklich nur ganz wenig.

Dann geht alles ganz schnell. Sobald es wärmer wird, sprießen die Halme nur so. Aber fallt nicht auf das Wetter rein! Der richtige Zeitpunkt für das erste Mähen ist gar nicht so einfach zu erwischen. Setzt man den Rasenmäher zu zeitig an, kann es passieren, dass es noch einmal gefriert. Das ist Gift für die bereits gemähten Halme.

Wer allerdings zu lange wartet, überfordert seinen Rasenmäher. Als Faustregel gilt: etwa 8 Zentimeter sollte der Rasen lang sein, bevor man ihn das erste Mal im Jahr mäht. Kommt der erste Frost im Herbst zurück, ist das das Zeichen mit dem Mähen aufzuhören.