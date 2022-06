Wohnen mit Wow-Faktor: Starke Statements

Stilvoll wohnen in Weiß, Grau und Beige kann ja jeder. Aber vielen Menschen ist das einfach zu langweilig. Sie wollen in ihren vier Wänden Statements setzen, ihrem Zuhause Persönlichkeit verleihen und originell und individuell wohnen. Unsere Experten hier bei homify versorgen uns am laufenden Band mit coolen, außergewöhnlichen und ausgefallenen Produkten und Projekten, die wir für euch auch nahezu täglich in Ideenbücher packen. Aber heute wollen wir es mal so richtig übertreiben. Deshalb haben eine Auswahl der schrägsten, ausgeflipptesten und originellsten Wohnideen mitgebracht, die euch als Inspiration für eigene Aufsehen erregende Projekte dienen können. Eine kleine Warnung vorweg: Diese Beispiele werden nicht jedem gefallen, aber Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden und für alle, die mutig sind und einfach mal aus der Reihe tanzen wollen, kann dieses Ideenbuch zumindest ein Anreiz sein, mal etwas ganz Anderes zu wagen.