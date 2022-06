Der mediterrane Garten

Wahrscheinlich ist jeder, der schon mal am Mittelmeer Urlaub gemacht hat, dem ganz besonderen Zauber dieser Landschaft und der Leichtigkeit des südländischen Lebens auf irgendeine Weise mehr oder weniger stark verfallen. Zu verführerisch ist der mediterrane Charme, den man am liebsten einfangen und mit nach Hause nehmen würde. In gewisser Weise kann das sogar funktionieren, denn mit einem Garten im mediterranen Stil lässt sich der Zauber des Mittelmeers auch in Bamberg oder Bielefeld umsetzen. Neben naturbelassenen Mauern, schmiedeeisernen Gartenmöbeln, Säulen und Statuen, Terrakotta-Kübeln, Rattanliegen, Rundbögen und Fliesenböden gehören natürlich auch die entsprechenden Pflanzen zur mediterranen Gartengestaltung unabdingbar mit dazu. Welche das sind und wie man ihnen auch in unseren Breitengarten einen warmen Empfang bereitet, zeigen unsere mediterranen Gartentipps.