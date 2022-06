Top 5: Alles neu macht der Herbst

In der Kategorie homify 360° stellen wir euch regelmäßig Häuserprojekte im Rundumblick vor. Der meistgelesene Artikel diese Woche dreht sich um einen Neubau, der nicht nur aufgrund seiner offenen Wohnstruktur, sondern auch in Hinblick auf sein äußeres Erscheinungsbild besonders ist. Warum wir schwarzen Fassaden eine Chance geben sollten und wie überraschend freundlich das Berliner Einfamilienhaus von innen aussieht, könnt ihr in unserem Ideenbuch homify 360°: Schwarzes Einfamilienhaus in Berlin nachlesen.