6 Fehler beim Dekorieren, die jeder von uns macht

Keine Frage: die klassische Blümchentapete gehört auch im 21. Jahrhundert noch zu den Allroundern im modernen Wohnbereich. Mit einer Mischung aus Nostalgie und einer dennoch modernen Optik passt sie sich häufig der gewählten Einrichtung an und beweist, dass bestimmte Trends auch über Jahrzehnte überleben. Dennoch solltet ihr, gerade in großen Räumen, mit dem Einsatz der etwas auffälligeren Tapetenmuster vorsichtig sein!

Wenn zu große Wandflächen von einem Muster in Anspruch genommen werden, kann dies schnell erdrückend wirken. Nichts spricht stattdessen dagegen, mit Hilfe der gemusterten Tapeten optische Highlights zu setzen und beispielsweise besondere Ecken des Raumes gezielt zu betonen. Auch der Einsatz von Fototapeten an allen Seiten des Raumes ist selbstverständlich ein absolutes No Go. Wer die betreffenden Muster und Bilder stattdessen mit Bedacht einsetzt, stellt sicher, dass diese genau den erhofften, positiven Effekt erzielen, ohne zu langweilen. Viele fantasievolle Wandgestaltungsideen findet ihr hier!