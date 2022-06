Gemütlicher Hüttenzauber in den Alpen

Heute haben wir ein besonderes Schmankerl für all diejenigen am Start, die ihren Urlaub am liebsten in den Bergen verbringen und es sich vor spektakulärem Gipfelpanorama gemütlich machen wollen. Das Ferienhaus, das unser Experte Architetto Domenico Mazza gestaltet hat, steht in den italienischen Alpen und lädt mit rustikalem Hüttencharme und modernem Komfort zum Verweilen ein. Viel Holz, kuschelige Stoffe und Naturstein bekommen dabei Gesellschaft von unerwarteten und zeitgemäßen Details. Das Ergebnis: das perfekte Ferienhaus vor traumhafter Bergkulisse.