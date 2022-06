Tipps zur Befreiung der Wohnung von unangenehmen Farbgerüchen

Kennt ihr das zufriedene Gefühl, das sich einstellt, wenn ihr einen Teil eurer Wohnung frisch gestrichen habt? Alte Verschmutzungen an den Wänden sind beseitigt. Stattdessen strahlt euch eine ansprechende Farbe an, die im Idealfall zum Rest der Einrichtung passt und euren eigenen Stil in perfekter Art und Weise unterstreicht. Alles ist perfekt, wäre da nicht dieser charakteristische Farbgeruch, der sich häufig über Tage nicht vertreiben lässt und die Atemwege auf höchst unangenehme Art und Weise belastet. Was ist also zu tun, wenn sich der Farbgeruch trotz regelmäßigem Lüften nicht entfernen lässt? Viele Menschen wissen nicht, wie einfach es ist, sich auf ganz natürlicher Basis von diesem unangenehmen Störfaktor zu verabschieden. Immerhin wäre es auch mehr als unlogisch, ein chemisches Mittel gegen chemische Farbe einzusetzen. Stattdessen habt ihr die meisten Lufterfrischer bereits in eurem Haushalt…