Futuristische Villa mit geheimnisvoller Aura

Das Haus wurde auf dem höchsten Punkt eines weitläufigen, hügeligen Grundstücks errichtet und ragt so deutlich aus seiner Umgebung hervor. Der Flachdachbau ist an den zeitgenössischen Baustil angepasst und besticht mit klaren Linien, Ecken und Kanten und einem puristischen Äußeren. Das auskragende Obergeschoss ragt weit in die Landschaft herein und verleiht dem Entwurf einen futuristisch anmutenden Look. An der Fassade wechseln sich strahlend weißer Glattputz und grauer, rauer Sichtbeton ab.