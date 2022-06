Dieses schlichte Haus ist der Traum von allen, die nicht gerne in einer Wohnung wohnen

Die überdachte Terrasse bildet den Übergang zwischen Wohnzimmer und Garten und wird im Sommer zum schattigen Lieblingsplätzchen an der frischen Luft, das die Bewohner zuverlässig vor zu viel Sonne und vor neugierigen Blicken schützt. Von hier aus hat man einen schönen Blick in den idyllischen Garten und kann mitten in der Stadt seine eigene grüne Oase in vollen Zügen genießen.