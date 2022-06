Chalet-Charme mal ganz anders

Bereits auf den ersten Blick wird deutlich, dass es sich bei dem kleinen Holzhaus nicht um ein Chalet im klassischen Sinne handelt. Zwar wurde die Fassade mit warmem, natürlichem Holz verkleidet, was ihr einen rustikalen Look verleiht, aber sowohl die Umgebung als auch die Formensprache wirken alles andere als alpin und traditionell. Klare Linien und große Fenster bestimmen den Entwurf, das zweifach abfallende Pultdach mit den Terrakottaziegeln mutet fast schon mediterran an.