Knackiges Interieur, starke Fassade – Ein Haus mit Charakter

HOME steht in Großbuchstaben da – und Zuhause kann man sich hier auch fühlen. Das großzügige Wohnzimmer wartet bereits mit einer eindrucksvollen Gestaltung auf. Blickfang bildet die in dunklen Tönen changierende Steinwand, die den Hintergrund für den Flachbildschirm sowie ein schmales Sideboard bildet. Highlight ist ebenso die Deckengestaltung aus entgegen läufigen sowie unterschiedlich hoch und tief gesetzten Holzflächen in quadratischer Form, die ein dynamisches Bild ergeben. Ein in die Wand gefasstes Regal bietet Stauraum und Fläche für dekorative Wohnaccessoires. Die Sitzmöglichkeiten versprechen Komfort und auch der im Ansatz zu erkennende Kamin garantiert gemütliche Stunden bei wohliger Wärme.