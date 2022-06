Lampen im Industrial Style

Diese handgegossenen Lampen aus Leichtbeton machen den Industrial Style in jedem Haus perfekt! Besonderer Clou an den Lampen, die man stellen, hängen oder an der Wand montieren kann, ist, dass jede ein Unikat darstellt, das in Kooperation mit einer Berliner Werkstatt für behinderte Menschen hergestellt wird. So holt man sich nicht nur ein absolut cooles und einzigartiges Designobjekt ins Haus, sondern leistet auch noch einen gesellschaftlich relevanten Beitrag zur Integration.