Vorher-Nachher-Spezial: fantastische Wohnzimmer

Komplettrenovierung – das kann man wohl laut sagen. Jede Ecke des Raumes wurde erneuert, der nun mit einem modernen, hellen und freundlichem Interieur aufwartet. Die Wände erstrahlen in Weiß, der Boden zeigt sich passend dazu in gräulicher Holzoptik mit Maserung. Die Räumlichkeit wurde als Wohnzimmer mit fließendem Übergang zur Küche gestaltet. Die Balkontür wurde vergrößert und bodeneben gestaltet, wodurch mehr Tageslicht eintreten kann. Auch die Deckenbeleuchtung wurde großzügiger ausgelegt, was für mehr Helligkeit sorgt. In Grau changierende Steinpaneele wurden zur Gestaltung der Wohnzimmerwand eingesetzt, was die neutrale Grundgestaltung aufpeppt. Akzente setzen auch die farbigen Stühle in der Küche, die sich ebenfalls modern und mit behaglicher Atmosphäre zeigt.