Traumhaus in Schwarz-Weiß

Hauptakteur im Essbereich ist das neun Meter lange Element aus weißem Corian. Es bildet den Abschluss der Kücheninsel und geht nahtlos in den Esstisch über. Der Höhenunterschied wurde mit Absenkung des Küchenbodens ausgeglichen. Zum Platznehmen laden acht schwarze Stühle in elegantem Design ein. Ein Blick in die angrenzende Küche verrät, dass man sie gar nicht direkt als solche erkennt. Alle funktionalen Elemente sind gekonnt versteckt: Abzugshaube und TV lassen sich in der Arbeitsplatte versenken, Backofen und Wärmeschubladen verschwinden hinter einer Schiebetür.