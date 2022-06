Schlicht und elegant: Das perfekte Einfamilienhaus

Aus dieser Perspektive erhalten wir einen völlig anderen Blick auf den außergewöhnlichen Außenbereich: So entdecken wir den Garten, der mit viel Liebe zum Detail gestaltet wurde, sowie weitere architektonische Besonderheiten des Hauses selber. Erneut fällt der dominante Grünstreifen ins Auge, der aus diesem Winkel eine wunderbar kreative Kombination mit dem dunkleren Dach, den weißen Wänden und dem gläsernen Vorbau eingeht und so eine äußerst ansprechende, hochmoderne Ästhetik erzielt. Der zweistöckige Glaskasten macht nicht nur äußerlich etwas her, sondern lässt auch viel Licht in die Räume und dient als Verbindung von Garten und Innenbereich – und den wollen wir jetzt erkunden!