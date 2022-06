Designvilla mit Doppel-Pool

Bereits auf den ersten Blick zeigt sich die außergewöhnliche Gestaltung der Villa. Wir befinden uns im weitläufigen Garten hinter dem Haus und haben freie Sicht auf das markante Highlight des Entwurfs – den doppelten Pool. Durch die Lage des Grundstücks in unmittelbarer Nähe zum Atlantik, wo es durchaus öfter mal so richtig windig werden kann, entschieden sich die Architekten dafür, die hintere Terrasse und den Pool mit einer Glaswand in Richtung Meer abzuschirmen, um einen geschützten Außenbereich zu erhalten, ohne auf den grandiosen Ausblick verzichten zu müssen. Die Überdachung der Terrasse wurde genutzt, um oben einen zweiten Pool zu errichten.