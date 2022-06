Ein Traumhaus mit Outdoor-Küche

Heute nehmen wir euch mit auf eine Entdeckungsreise nach Brasilien, genauer gesagt nach Salvador. Dort haben wir dieses herrliche Objekt gefunden, das wirklich alles zu bieten hat, was man sich für ein entspanntes Leben in dieser sonnenverwöhnten Region nur wünschen kann. Den Architekten ist es gelungen, Einfachheit und Komfort mit hoher Funktionalität und einem reduzierten Design zu verbinden – das Ergebnis ist ein traumhaftes Strandhaus zum Verlieben!

Das Anwesen erstreckt sich auf einer Fläche von 200 m² und ist Teil einer Residenz des Piata-Viertels in Salvador. Durch die vorrangige Verwendung natürlicher Materialien wie Stein und Holz wurde eine einladende und vertraute Atmosphäre geschaffen, dank derer man sich in dem Haus sofort heimisch fühlt. Die Farbpalette ist geprägt von vielen frischen Tönen, die sich optimal in die grüne Vegetation einpassen. Ein türkisblauer Pool bildet den krönenden Höhepunkt. Hinter dieser traumhaften Villa, die übrigens das Ergebnis einer umfassenden Sanierung und Renovierung ist, stehen die Architekten des Studios Argollo Martins & Associates Architects. Sie haben dieses Projekt mit Leidenschaft und Durchhaltevermögen, jeder Menge Know-how und einem ausgeprägten Stilempfinden begleitet und es so zu diesem beeindruckenden Abschluss gebracht. Jetzt wird es aber endlich Zeit, uns dieses Traumhaus aus der Nähe anzusehen!