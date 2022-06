Zweite Chance für eine alte Wohnung

Heute sieht es hier wohnlich und stilvoll aus. Die Architekten haben in der Wohnung viel mit praktischen Milchglasschiebetüren gearbeitet, die auch im geschlossenen Zustand Licht durchlassen. Hier sehen wir das Wohnzimmer, das in den Eingangsbereich übergeht. Das strahlende Weiß an Wänden und Decke bekommt Gesellschaft von warmen Holzakzenten, die eine gemütliche, natürliche Atmosphäre entstehen lassen.