Große Gefühle: Wohnträume im Romantik-Look

Sanfte Pastelltöne, verschnörkelte Designs, verspielte Accessoires - wer den Romantik-Look liebt, kann gar nicht genug haben von femininen Details und verträumten Finessen. Weiche Texturen, indirektes Licht, antike Fundstücke aus vergangenen Epochen, duftende Blumen, jede Menge Kerzen und geschwungene Spiegel bringen einen unwiderstehlichen, romantischen Touch in die eigenen vier Wände. Ob man sich nun für ein einziges Zimmer in diesem Stil entscheidet, oder das ganze Haus so gestaltet, bleibt ganz dem persönlichen Geschmack überlassen. So oder so gilt: Es sind die phantasievollen Details, die den Romantik-Look ausmachen. Für alle, die es gerne weniger üppig mögen: Man kann auch mit ausgesuchten romantisch angehauchten Accessoires Akzente setzen, ohne dass die Wohnung gleich aussieht wie ein Puppenhaus.