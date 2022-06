Das Haus, das wunschlos glücklich macht

Was muss ein absolutes Traumhaus unbedingt haben? Auf diese Frage hat natürlich jeder von uns eine ganz persönliche Antwort, aber wenn man sich moderne Einfamilienhäuser mal so anschaut, sind dennoch bestimmte Muster und Trends zu erkennen, an denen sich heutzutage die meisten Bauherren zu orientieren scheinen: Großzügige, lichtdurchflutete Räume, große Fenster, klare Linien, viel Weiß und entspannter Luxus gehören zu den beliebtesten Charakteristika und Must-haves beim Bau des Eigenheims. Das Haus, das wir uns heute etwas näher ansehen wollen, erfüllt all diese Kriterien und hat darüber hinaus noch einige richtig coole Extras in petto.