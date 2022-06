Wohnen mit Weitblick

Einzigartige Aussichten, spannende Grundrisse, außergewöhnliche Architekturlösungen – Häuser in Hanglage bieten ihren Bewohnern eine ganz besondere Wohnqualität. Kein Wunder also, dass Hanggrundstücke zu den bevorzugten Wohnlagen überhaupt gehören. Doch der unverbaubare Weitblick hat nicht nur Vorteile, er stellt auch spezielle Anforderungen an die Architekten. In Frankreich stellten sich unsere Experten von didier becchetti architectes der Aufgabe und entwarfen für ihre Kunden ein absolutes Traumhaus am Hang - Panoramablick und Pool inklusive.