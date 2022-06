Verblüffende Verwandlung auf 30 m²

Wir haben ein umwerfendes Vorher-Nachher-Projekt für euch im Gepäck! Dafür hat es uns ins ferne Korea verschlagen, das Ergebnis der Renovierung passt aber ebenso gut ins heimische Mitteleuropa. Wer also demnächst renovieren will und noch Anregungen braucht oder wer einfach nur mal staunen möchte, sollte jetzt gut aufpassen. Was mit trostlosen Zimmern losgeht, entpuppt sich nach Abschluss der Arbeiten als tolle Wohnung mit Wohlfühlgarantie!