So kannst du dein Haus vor Einbrechern schützen

Wer sich in die Situation von Einbrechern versetzt und mit ein wenig Phantasie objektiv betrachtet, welche Ziele diese entdecken können, kann Gefahren besser abwehren. In Garage, Garten und Gartenhaus entdecken Einbrecher häufiger Hilfsmittel, die sie für den Einstieg nutzen. So erhalten sie beispielsweise mit einer Leiter Zutritt zu offenen Fenstern im Obergeschoss. Die Polizei berichtet sogar von Mülltonnen, die Einbrecher benutzen, um Scheiben einzuschlagen. Auch eine Dekoration des Gartens mit Feldsteinen, scheint angesichts dessen eine weniger gute Idee. Automatisches Licht, das den Schuppen oder die Garage beleuchtet, ist neben guten Schlössern ein wirksames Abwehrmittel. Übrigens lohnt es sich durchaus, in gute Garagentore und Schlösser zu investieren. Schließlich halten diese viele Jahre lang und die Ausgaben sind im Vergleich zu dem möglichen Schaden, der bei Einbruch entsteht, minimal.

Für leicht erreichbare Fenster im Erdgeschoss gibt es zudem inzwischen kunstvoll verzierte Stäbe oder gut verschließbare Fensterläden, die mehr Sicherheit gewährleisten. Doppelfenster sind beliebt. Sie bieten viel Fläche, durch die Licht in die Wohnung dringt. Allerdings macht ihr Mittelsteg sie besonders anfällig für Einbrüche. Doppelfenster kann man im Nachhinein sichern. Dabei muss die Sicherung nicht unsichtbar sein. Je sichtbarer das Haus geschützt ist, umso weniger attraktiv erscheint Einbrechern der Einbruchsversuch. Dementsprechend lohnt es sich, Doppelfenster mit Schwenkriegeln, Klappriegel oder einer Querstange über beiden Flügel zu sichern.