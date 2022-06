Wie du in nur 15 Minuten dein Zuhause umgestalten kannst

Es scheint wie ein festgeschriebenes Gesetz - Wohnzimmer ist Wohnzimmer, Schlafzimmer bleibt Schlafzimmer und jedem Zimmer sind seine Möbel zugeschrieben. Dabei muss das gar nicht so sein. Wieso nicht einfach mal den Sessel in die freie Ecke unter dem Fenster ins Schlafzimmer schieben, eine Leselampe danebenstellen und so eine gemütliche Lese- und Kuschelecke erhalten? Oder den Nachttisch in einen kleinen Teetisch im Wohnzimmer verwandeln? Vielleicht bietet es sich sogar an, einfach die Zimmer komplett zu tauschen und die Wohnung so völlig zu verändern. Wer nicht gleich die Möbel rücken möchte, weil er nicht weiß, ob sie woanders hin passen, kann sich auch kleine Schablonen mit den verkleinerten Maßen der Möbel anfertigen und sie so lange hin- und herschieben, bis es passt.