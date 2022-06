Conmoto: Vom Kaminbesteck zum Gartenmöbel-Klassiker

Ist es der Nachttisch, die Küchenablage oder das Sideboard – an welchem Ort ladet ihr jedes Mal aufs Neue euer Handy auf? Oft sucht man sich zwar ein und dieselbe Steckdose, wenn der Akku leer ist, doch so richtig geeignet ist eigentlich keine… Beim Schnibbeln liegt das Smartphone im Weg, neben dem Kopfende kriegt man im Schlaf alle Strahlungen ab und auf dem Boden im Flur muss man aufpassen, nicht versehentlich drauf zu treten. Das Pad Panel schafft Abhilfe! Entweder an der Wand montiert oder auf Holzfüßen bzw. einem Stahlgestell ist es Ablage, Stauraum und Handyladestation in Einem. Die Schale besteht aus 100%ig recyclebarem Formfleece und ist so stylisch wie die Idee praktisch.