Einrichtungstipps für die Farbe Grün

Als Mischung aus Blau und Gelb verfügt Grün über ein großes Farbspektrum – von einem sehr hellem Neonton bis hin zu dunklem Tannengrün. Bei der Einrichtung der Wohnung kommt es darauf an, die richtigen Farben miteinander zu kombinieren. Zu einem eher grellen Grünton wie bei diesem Wandtattoo sind ruhigere Farben empfehlenswert. Zusammen mit Weiß oder Grau ist das Grün zwar immer noch ein Blickfang, wirkt allerdings nicht zu aufdringlich.

Allgemein sind Rot und Orange ideale Kontrastfarben. Um das Ambiente allerdings nicht zu unruhig wirken zu lassen, sollten sich diese Farben lediglich in Accessoires und Dekorationen wiederfinden. Was das perfekte Paar angeht, so sind Blau und Grün eine schöne und beruhigende Kombination.