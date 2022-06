Pools, die den Sommer perfekt machen

Strahlend, blauer Himmel, luftig leichte Kleidung und kühle Drinks – heiße, lange Sommertage lassen nicht mehr lange auf sich warten und wie kann man diese besser verbringen, als im kühlen Nass?! Am besten geht das mit einer Erfrischung direkt vor der Haustür und im eigenen Garten: einem Pool. Ein solches, liebevoll überdimensionale Badewanne im Freien genanntes Becken ist immer ein Blickfang und verspricht nicht zuletzt auch ein wenig Luxus. Dabei gibt es eine Vielzahl an verschiedenen Designs. Wir stimmen euch mit den folgenden Inspirationen schon mal auf die schönste Jahreszeit des Jahres ein und bringen euch in den Genuss einer erfrischenden Abkühlung!