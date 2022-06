Genial! Warum du Kissen, Kerzen und Jeans in den Gefrierschrank legen solltest!

Wer kennt dieses Problem nicht? Man benötigt Plastikfolie zum Abdecken, Basteln oder Einwickeln von Lebensmitteln und die Folie ist kaum abzuteilen, da sie ständig an sich selber festklebt. Dies ist besonders in den trockenen und kalten Wintermonaten der Fall, aber auch im Sommer ist man vor diesem Problem nicht gefeit. Selbst Menschen, die komplett auf die nicht besonders umweltschonende und nachhaltige Folie verzichten, haben manchmal noch eine oder zwei Rollen in der Küche. Um eure Nerven zu schonen haben wir einen Tipp: Legt die Plastikfolie für einige Minuten in den Gefrierschrank und das Problem ist gelöst.

Die niedrigen Temperaturen im Gefrierschrank sorgen nämlich dafür, dass die Folie nicht mehr so stark anhaftet. Die Plastikfolie ist nicht, wie die meisten Menschen annehmen, statisch aufgeladen, sondern sie weist kleine Mengen eines Klebstoffs auf. Dieser wandert an die Oberfläche der Folie und auf diese Weise erreicht sie ihre Haftung. Eine Kühlung der Plastikfolie verlangsamt diesen Diffusionsprozess und reduziert ihr Kleben. Hierbei sollte man jedoch darauf achten, sie nur wenige Minuten in das Eisfach zu legen, da ihr Halt sonst komplett verschwinden würde, den man für das Einwickeln oder Abdecken von Lebensmitteln benötigt.